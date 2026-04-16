„Za Marijanin život“: Humanitarna licitacija u Kladovu

U galerijskom prostoru Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo, u nedelju, 19. aprila 2026. godine sa početkom u 17 časova, biće otvorena humanitarna licitacija pod nazivom „Za Marijanin život“.

Iz ove ustanove pozivaju sve sugrađane, prijatelje i ljude dobre volje da svojim prisustvom i učešćem podrže ovu akciju, sa ciljem prikupljanja sredstava za lečenje – transplantaciju bubrega u inostranstvu.

Solidarnost su već pokazali brojni umetnici, pisci i stvaraoci koji su donirali svoja dela.

Predmeti licitacije:

Knjige:

Svetislav Basara – 8 potpisanih knjiga

Dragan Velikić – 5 potpisanih knjiga

Dana Mandić Popović – knjiga sa posvetom

Miodrag Majić – knjiga sa posvetom

Vesna Dedić – 10 potpisanih knjiga

Jasenka Lalović – 10 potpisanih knjiga

Marko Šelić – knjiga sa posvetom

Nenad Gugl – 12 potpisanih knjiga

Monah Mihajlo – 3 knjige

Ljubivoje Ršumović – 50 potpisanih knjiga

Stefan Jerotić – 5 knjiga sa posvetom

Ivan Tokin – 4 knjige sa posvetom

Aleksandar Tanurdžić – 2 knjige

Dubravka Rebić – 2 knjige

Nataša Smirnov – 2 knjige

Zoran Ž. Paunović – 3 knjige

OXFORD školska enciklopedija – 15 knjiga

Slike:

Original – prva stranica fototipskog izdanja „Miroslavljevog jevanđelja“

Miroslav Stevanović – „Vetrovi Đerdapa“

Jelica Cica Savičić – „Čarobna šuma“ (enkaustika)

Đorđe Ćorić – grafika iz serije „Otisak života“

Jelena Popović – 2 slike

„Ludi umetnik“ – Van Gog (quilling tehnika)

Miroslav Milja Nikolić – „Cveće“, ulje na platnu

Rukotvorine:

„Misija kreativa“ Kladovo – dekorativni predmeti

Ivana i Saša Otašević – suveniri

Dragan Krstić – ručni rad (tronošac)

Organizator humanitarne licitacije je porodica Aksić.

Zajecaronline/Centar za kulturu Kladovo

