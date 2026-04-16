16.04.2026.
„Za Marijanin život“: Humanitarna licitacija u Kladovu

U galerijskom prostoru Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo, u nedelju, 19. aprila 2026. godine sa početkom u 17 časova, biće otvorena humanitarna licitacija pod nazivom „Za Marijanin život“.

Iz ove ustanove pozivaju sve sugrađane, prijatelje i ljude dobre volje da svojim prisustvom i učešćem podrže ovu akciju, sa ciljem prikupljanja sredstava za lečenje – transplantaciju bubrega u inostranstvu.

Solidarnost su već pokazali brojni umetnici, pisci i stvaraoci koji su donirali svoja dela.

Predmeti licitacije:

Knjige:

  • Svetislav Basara – 8 potpisanih knjiga
  • Dragan Velikić – 5 potpisanih knjiga
  • Dana Mandić Popović – knjiga sa posvetom
  • Miodrag Majić – knjiga sa posvetom
  • Vesna Dedić – 10 potpisanih knjiga
  • Jasenka Lalović – 10 potpisanih knjiga
  • Marko Šelić – knjiga sa posvetom
  • Nenad Gugl – 12 potpisanih knjiga
  • Monah Mihajlo – 3 knjige
  • Ljubivoje Ršumović – 50 potpisanih knjiga
  • Stefan Jerotić – 5 knjiga sa posvetom
  • Ivan Tokin – 4 knjige sa posvetom
  • Aleksandar Tanurdžić – 2 knjige
  • Dubravka Rebić – 2 knjige
  • Nataša Smirnov – 2 knjige
  • Zoran Ž. Paunović – 3 knjige
  • OXFORD školska enciklopedija – 15 knjiga

Slike:

  • Original – prva stranica fototipskog izdanja „Miroslavljevog jevanđelja“
  • Miroslav Stevanović – „Vetrovi Đerdapa“
  • Jelica Cica Savičić – „Čarobna šuma“ (enkaustika)
  • Đorđe Ćorić – grafika iz serije „Otisak života“
  • Jelena Popović – 2 slike
  • „Ludi umetnik“ – Van Gog (quilling tehnika)
  • Miroslav Milja Nikolić – „Cveće“, ulje na platnu

Rukotvorine:

  • „Misija kreativa“ Kladovo – dekorativni predmeti
  • Ivana i Saša Otašević – suveniri
  • Dragan Krstić – ručni rad (tronošac)

Organizator humanitarne licitacije je porodica Aksić.

