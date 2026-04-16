„Za Marijanin život“: Humanitarna licitacija u Kladovu
U galerijskom prostoru Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo, u nedelju, 19. aprila 2026. godine sa početkom u 17 časova, biće otvorena humanitarna licitacija pod nazivom „Za Marijanin život“.
Iz ove ustanove pozivaju sve sugrađane, prijatelje i ljude dobre volje da svojim prisustvom i učešćem podrže ovu akciju, sa ciljem prikupljanja sredstava za lečenje – transplantaciju bubrega u inostranstvu.
Solidarnost su već pokazali brojni umetnici, pisci i stvaraoci koji su donirali svoja dela.
Predmeti licitacije:
Knjige:
- Svetislav Basara – 8 potpisanih knjiga
- Dragan Velikić – 5 potpisanih knjiga
- Dana Mandić Popović – knjiga sa posvetom
- Miodrag Majić – knjiga sa posvetom
- Vesna Dedić – 10 potpisanih knjiga
- Jasenka Lalović – 10 potpisanih knjiga
- Marko Šelić – knjiga sa posvetom
- Nenad Gugl – 12 potpisanih knjiga
- Monah Mihajlo – 3 knjige
- Ljubivoje Ršumović – 50 potpisanih knjiga
- Stefan Jerotić – 5 knjiga sa posvetom
- Ivan Tokin – 4 knjige sa posvetom
- Aleksandar Tanurdžić – 2 knjige
- Dubravka Rebić – 2 knjige
- Nataša Smirnov – 2 knjige
- Zoran Ž. Paunović – 3 knjige
- OXFORD školska enciklopedija – 15 knjiga
Slike:
- Original – prva stranica fototipskog izdanja „Miroslavljevog jevanđelja“
- Miroslav Stevanović – „Vetrovi Đerdapa“
- Jelica Cica Savičić – „Čarobna šuma“ (enkaustika)
- Đorđe Ćorić – grafika iz serije „Otisak života“
- Jelena Popović – 2 slike
- „Ludi umetnik“ – Van Gog (quilling tehnika)
- Miroslav Milja Nikolić – „Cveće“, ulje na platnu
Rukotvorine:
- „Misija kreativa“ Kladovo – dekorativni predmeti
- Ivana i Saša Otašević – suveniri
- Dragan Krstić – ručni rad (tronošac)
Organizator humanitarne licitacije je porodica Aksić.
Zajecaronline/Centar za kulturu Kladovo
