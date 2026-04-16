Negotin: Počinju 50. Susreti sela u čast tradicije i kulturnog nasleđa
Dom kulture „Stevan Mokranjac“ Negotin organizuje jubilarne 50. Susrete sela opštine Negotin, tradicionalnu manifestaciju koja neguje kulturno nasleđe, običaje i zajedništvo seoskih sredina.
Susreti će biti održani tokom dva vikenda u aprilu, po sledećem rasporedu:
Prvi vikend:
17. april 2026. (petak) – domaćin: Sikole, gost: Jabukovac
18. april 2026. (subota) – domaćin: Bukovče, gost: Štubik
19. april 2026. (nedelja) – domaćin: Kobišnica, gost: Šarkamen
Drugi vikend:
24. april 2026. (petak) – domaćin: Jabukovac, gost: Sikole
25. april 2026. (subota) – domaćin: Štubik, gost: Bukovče
26. april 2026. (nedelja) – domaćin: Šarkamen, gost: Kobišnica
Svi programi počinju u 19 sati.
Ova značajna manifestacija, revijalnog karaktera, okuplja učesnike iz negotinskih sela koji će kroz igru, pesmu i narodno stvaralaštvo predstaviti bogatstvo tradicije svog kraja.
Pokrovitelj manifestacije je Opština Negotin.
Zajecaronline.com/domkulture-negotin.rs
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
