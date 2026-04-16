Negotin: Počinju 50. Susreti sela u čast tradicije i kulturnog nasleđa

Dom kulture „Stevan Mokranjac“ Negotin organizuje jubilarne 50. Susrete sela opštine Negotin, tradicionalnu manifestaciju koja neguje kulturno nasleđe, običaje i zajedništvo seoskih sredina.

Susreti će biti održani tokom dva vikenda u aprilu, po sledećem rasporedu:

Prvi vikend:

17. april 2026. (petak) – domaćin: Sikole, gost: Jabukovac

18. april 2026. (subota) – domaćin: Bukovče, gost: Štubik

19. april 2026. (nedelja) – domaćin: Kobišnica, gost: Šarkamen

Drugi vikend:

24. april 2026. (petak) – domaćin: Jabukovac, gost: Sikole

25. april 2026. (subota) – domaćin: Štubik, gost: Bukovče

26. april 2026. (nedelja) – domaćin: Šarkamen, gost: Kobišnica

Svi programi počinju u 19 sati.

Ova značajna manifestacija, revijalnog karaktera, okuplja učesnike iz negotinskih sela koji će kroz igru, pesmu i narodno stvaralaštvo predstaviti bogatstvo tradicije svog kraja.

Pokrovitelj manifestacije je Opština Negotin.

Zajecaronline.com/domkulture-negotin.rs

