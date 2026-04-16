KRAJ JEDNE ERE: Poznati teniser najavio odlazak u penziju

Španski teniser Roberto Bautista Agut, bivši deveti igrač sveta, objavio je ovog četvrtka vest koja je rastužila teniski svet – predstojeća, 2026. sezona, biće mu poslednja u profesionalnoj karijeri.

Iskusni igrač iz Kasteljona, koji je godinama važio za jednog od najistrajnijih i “najdosadnijih” protivnika na ATP turu, odlučio je da stavi tačku na bogatu karijeru nakon deceniju i po vrhunskog tenisa.

– Postoje odluke koje nisu lake, ali dolaze iz spokoja i srca: sezona 2026. biće moja poslednja kao profesionalnog tenisera. Živim svoj san već dugi niz godina. Dao sam sve što sam imao na svakom treningu i svakom meču – napisao je Agut na svojim društvenim mrežama.

Španski “ratnik” je istakao da želi da uživa u svakom preostalom trenutku na terenu.

– Sada osećam da je došlo vreme da počnem da se opraštam, da uživam u svakom turniru na drugačiji način i da zatvorim ovo poglavlje sa zahvalnošću prema mom voljenom tenisu. Želim da proživim svaki poslednji poen, da osetim podršku ljudi i da se oprostim na terenu, tamo gde sam uvek bio najsrećniji.

Bautista Agut je u dosadašnjoj karijeri odigrao više od 700 mečeva, ostvarivši 435 pobeda i 297 poraza. Svoj debi na ATP turu imao je u Valensiji 2009. godine, a od tada je sakupio 12 titula.

Njegova najuspešnija podloga, pomalo netipično za Špance, bila je trava (procenat uspešnosti 67,1 odsto), gde je 2019. godine ostvario rezultat karijere plasmanom u polufinale Vimbldona (izgubio od Novaka Đokovića). Ipak, najviše trofeja osvojio je na tvrdoj podlozi (devet), uključujući turnire u Dubaiju, Dohi i poslednji u Antverpenu 2024. godine.

Navijači u Španiji posebno će ga pamtiti po herojskoj ulozi u osvajanju Dejvis kupa 2019. godine, kada je uprkos porodičnoj tragediji (smrti oca tokom turnira) smogao snage da se vrati u tim i pomogne Rafaelu Nadalu da podignu “salataru”.

Zajecaronline/Telegraf.rs

