Potres u regionu: Zemljotres u Crnoj Gori zatresao i susedne zemlje

Zemljotres magnitude 3.2 stepena Rihtera zabeležen je u danas u 15:43, na području Crne Gore.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini granice sa BiH, na oko 14 kilometara od Bileće.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

I građani u Hrvatskoj su osetili potres.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Zajecaronline/Srbija Danas/ N.B.

