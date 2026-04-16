Vučić razgovarao sa Kristoferom Landauom: Tema energetika i stabilnost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavio je telefonski razgovor sa zamenikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Kristoferom Landauom, tokom kojeg su razmatrane ključne teme od značaja za bilateralne odnose dve zemlje.

Vučić je na svom Instagram nalogu naveo da su u razgovoru obuhvaćene oblasti saradnje između Srbije i SAD, sa posebnim fokusom na energetiku, regionalnu stabilnost i aktuelne geopolitičke okolnosti.

Istakao je da Srbija pridaje veliki značaj razvoju strateškog partnerstva i ukupnih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje vidi kao jednog od najvažnijih spoljnopolitičkih partnera.

„Razgovarali smo o unapređenju energetske bezbednosti i stabilnosti snabdevanja, kao i o izazovima u energetskom sektoru. Posebno smo se osvrnuli na funkcionisanje Naftne industrije Srbije, sa ciljem da se očuva sigurnost i predvidivost tržišta“, naveo je predsednik.

Govoreći o širim regionalnim i globalnim pitanjima, Vučić je naglasio da očuvanje mira i stabilnosti predstavlja jedan od ključnih uslova za dalji razvoj i napredak kako Zapadnog Balkana, tako i šireg međunarodnog okruženja.

On je istakao da je intenziviranje bilateralnih razgovora o svim otvorenim pitanjima od suštinske važnosti za jačanje međusobnog poverenja i stabilnosti odnosa između dve zemlje.

Na kraju, predsednik je izrazio uverenje da će Srbija i Sjedinjene Američke Države nastaviti da unapređuju svoje strateško partnerstvo kroz otvoren i kontinuiran politički dijalog.

