Tradicionalni godišnji koncert pod nazivom „Korak lakˮ 21. februara u Kotlujevcu

Tradicionalni godišnji koncert Gradskog folklornog ansambla „ZO-RAˮ iz Zaječara, pod nazivom „Korak lakˮ , biće održan u subotu 21. februara u 17.00h, u sali Centra za kulturu u zaječarskom naselju Kotlujevac.

Gradski folklorni ansambl „ZO-RAˮ sa radom je počeo 2018. godine u okviru Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine -Centar za kulturu „Zoran Radmilović ˮ, pod rukovodstvom Nenada Petkovića.

Gosti koncerta biće članovi kilturno-umetničkih društava „Dositej Obradović” iz Beograda i „LJig” iz istoimenog mesta.

Koncert organizuju Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine -Centar za kulturu „Zoran Radmilović ˮ i GFA „ZO-RA” pod pokroviteljstvom Grada Zaječara.

Zajecaronline.com/Pozorište ”Zoran Radmilović”/ N.B.

