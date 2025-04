TOTALNI VREMENSKI PREOKRET!

U Srbiji će u četvrtak, 3. aprila biti pretežno oblačno! Mestimično sa kišom, na visokim planinama i sa snegom. A temperature će se kretati u rasponu od šest do 16 stepeni, saopštio je RHMZ. Duvaće slab i umeren vetar, na severu i istoku ponegde kratkotrajno i jak, severni i severozapadni, uveče u slabljenju.

U Beogradu će biti oblačno, povremeno sa slabom kišom, duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura biće oko 13 stepeni. Naredne nedelje padavine će biti ređa pojava, a dnevne temperature biće u blagom porastu.

04. april – petak: Umereno do potpuno oblačno, na severu i istoku sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično s kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom, na visokim planinama kratkotrajan sneg. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 14 do 18 stepeni.

05. april – subota: Promenljivo oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima brz prodor hladnog vazduha sa severa uz kišu i jak, ponegde i olujni severni i severozapadni vetar. Na planinama prelazak kiše u sneg. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 15 do 19 stepeni, uveče i noću u osetnom padu.

06. april – nedelja: Vetrovito i osetno hladnije uz smenu oblačnih i sunčanih intervala, a biće uslova za pljuskove snega ili krupe i u nižim predelima. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 6, a najviša od 5 do 9 stepeni.

ZajecarOnline/Hypetv/J.V.