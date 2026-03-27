TMURNO U ZAJEČARU: Osetno hladnije i kišovito do kraja dana

U Srbiji se danas očekuje oblačno i osetno hladnije vreme sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, na planinama sa snegom uz stvaranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Lokalno su moguće i obilnije padavine.

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura biće od 2 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 6 do 10.

Danas nas u Zaječaru očekuje tmuran i kišovit dan. Tokom dana maksimalna temperatura će biti 9°C , što je malo više od prognozirane minimalne noćne temperature od 6°C .

RHMZ je objavio upozorenje za sutra i za vikend kada se očekuje oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, u brdsko-planinskim predelima sneg. Lokalno se očekuje veća količina padavina: od 40 do 80 mm, ponegde i više, za period od 72 sata, a na planinama od 10 do 30 centimetara novog snega.

Zajecaronline.com/tanjug/ aladin.info

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

