Tepić i Aleksić najavili širenje štrajka glađu: Pridružiće nam se još neki lideri koalicije SPN

Marinika Tepić i Miroslav Aleksić, nosioci liste „Srbija protiv nasilja“ najavili su da će od večeras pridružiti još neki od lidera koalicije Srbija protiv nasilja u štrajku glađu.

„Priznaćemo poraz ako smo izgubili, ali nećemo da priznamo krađu. To je bila brutalna krađa, i ovde se brani država, to moraju svi da shvate. Ako ovo prođe, mi državu nemamo“, poručili su oni.

Podsetimo, Izborna lista „Srbija protiv nasilja“ pisala je evropskim institucijama i zatražila od njih da ne priznaju rezultate parlamentarnih, pokrajinskih, a posebno lokalnih izbora u Srbiji, dok se ne završi potpuna međunarodna istraga o izbornim nepravilnostima.

Od predstavnika evropskih demokratija traži se da pokrenu „punu međunarodnu istragu o izbornim nepravilnostima pod pokroviteljstvom OEBS-a, Saveta Evrope i Evropske komisije, sa posebnim akcentom na izbore za Skupštinu grada Beograda“. Rok za podnošenje nezavisnog izveštaja treba da bude 15. februar, navodi Srbija protiv nasilja. U pismu se navodi da „Srbija protiv nasilja“ ne prihvata i neće prihvatiti rezultate izbora.

„Mi već duže vreme pokušavamo da alarmiramo OEBS i ODIHR. Njihove preporuke za pripremu izbornih uslova je usvojila ova Vlada Srbije, a ne primenjuje ih. To je obaveza Vlade, a ovaj naš čin je alarmiranje ukupne javnosti, jer mi ne očekujemo puno od Aleksandra Vučića i SNS“, kazala je ona i podsetila na brojne primere na koje je opozicija ukazivala, a koji su u vezi sa neregularnostima na izborima.

Ponovila je da su pojedini međunarodni posmatrači izjavili da „ono što su videli obde na izborima, nisu videli nigde na svetu“.

„Očekujemo da ovi izbori ne budu priznati. Kada međunarodni posmatrači kažu da ovi izbori nisu fer i demokratski, to je u Srbiji u javnom govoru prilično mekano, ali kada to kažete u rangu međunarodnih organizacija, to znači da ti izbori ne mogu da se priznaju, čemu svedočimo četvrti dan“, rekla je Tepić.

Podsetila je da predsedniku Vučiću osim Orbana, Erdogana, Rusije i Kine niko nije čestitao pobedu.

Miroslav Aleksić je pozvao sve opozicione stranke na dogovor, jer kako je rekao, „ovo je pitanje svih nas“. Pozvao je na razgovor i one stranke koje nisu prešle cenzus.

„U ovakvim okolnostima iluzorno je pričati o bilo čemu, osim kako poništiti ove izbore i kako se izboriti za drugačije izborne uslove, gde će institucije postojati i gde će biti drugačiji ambijent. Ovo što se dogodilo u nedelju je ogolilo sve ono što pričamo. Sve institucije su u službi jednog čoveka i jedne partije, a ne u službi građana. I svima je jasno da su izbori pokradeni, ne samo u Beogradu, već u čitavoj Srbiji“, naglasio je Aleksić.

Prema rečima Marinike Tepić, od večeras u će im se pridružiti i nove kolege u štrajku glađu.

„Trebalo bi do kraja dana, ali ćemo na vreme obavestiti javnost o tome“, naglasila je Tepić.

