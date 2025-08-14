Talentski dragulj iz Nigerije stigao u Crvenu zvezdu!

Crvena zvezda dobila je još jednog fudbalera iz Nigerije, i to u omladinskoj selekciji.

Reč je o Džozefu Egenolohoru, krilnom igraču koji je ponikao u akademiji Derbi u Nigeriji, a potom prešao u švedski Kalmar.

Sportski direktor Kalmara, Piter Švard, otkrio je da su ga zapazili u Nigeriji i planirali da ga priključe zimskim pripremama prvog tima, ali je zbog problema sa vizom stigao kasnije.

Ipak, mladi fudbaler nije se dugo zadržao u Švedskoj, već je prešao u Beograd kako bi obukao crveno-beli dres.

Egenolohor, koji ima 18 godina, nada se da će izboriti mesto u ekipi Nenada Milijaša, a kasnije i u prvom timu pod vođstvom Vladana Milojevića.

Zajecaronline/srbijadanas/N.B.

