Takmičari sportskog kluba „Knjaževac” postigli zapažene rezultate na Državnom prvenstvu u pauerliftingu u Zaječaru

Državno prvenstvo u pauerliftingu održano je 3. i 4. oktobra u Zaječaru.

Na ovom Državnom prvenstvu u pauerliftingu za sub juniore, juniore, seniore i veterane učestvovalo je 84 muškaraca i 43 žena, iz 23 kluba iz Srbije.

Iz sportskog kluba “Knjaževac” nastupile su tri takmičarke i jedan takmičar i postigli zapažene rezultate. Osvojene su dve zlatne, jedna srebrna medalja i jedno četvrto mesto.

U starosnoj kategoriji sub juniorki, uzrasta od 14 do 18 godina, Dunja Lazarević je, u kategoriji do 63 kg, osvojila drugo mesto. Dok je njena klupska drugarica, Nina Jeremić u kategoriji do 69 kg, zauzela prvo mesto.

U kategoriji seniorki do 63 kg, Maja Katanić zauzela je četvrto mesto, u jakoj konkurenciji. Maja je podigla istu tezinu u totalu, kao i treća plasirana, ali pošto je bila teža od treće plasirane morala se zadovoljiti ostvarenim plasmanom.

U kategoriji veterana do 83 kg, Milan Damjanović osvojio je zlatnu medalju i pored odličnog totala oborio je i dva državna rekorda, koji sada iznose u benč presu 92,5 kg i dead liftu 180,5 kg.

Odlazak na ovo Državno takmičenje pomogli su Lokalna samouprava i Sportski savez Knjaževca.

Zajecaronline/N.S.

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