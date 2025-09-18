Tajni RASTVOR koji tera puževe daleko od vašeg dvorišta

Puževi u bašti mogu naneti veliku štetu biljkama, ali postoji jednostavno, jeftino i prirodno rešenje koje se nalazi u svakoj kuhinji – BELI LUK.

Umesto da se koriste skupa i jaka hemijska sredstva, jedan domaći recept uspešno tera puževe i pritom ne šteti biljkama.

Tajni RASTVOR koji tera puževe daleko od vašeg dvorišta

Britanski komičar Tom Alien otkrio je da se efikasan sprej protiv puževa može napraviti kuvanjem cele glavice belog luka u litri vode, sve dok se količina vode ne prepolovi. Nakon toga se tečnost procedi, razblaži s još pola litre vode i koristi kao sprej direktno na biljke.

Glavna supstanca u belom luku, alicin, ima jak miris koji puževi ne podnose.

Ova metoda je i vrlo jeftina – glavica belog luka košta oko 50 dinara – a korisnici su podelili i druge prirodne savete, poput upotrebe piva, cimeta ili čak patki za kontrolu puževa.

Sprej od belog luka se lako pravi, bezbedan je za biljke i predstavlja ekološki prihvatljivo rešenje za svaki vrt.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

