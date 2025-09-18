Tajni RASTVOR koji tera puževe daleko od vašeg dvorišta

Izdvajamo Vesti zanimljivosti

18.09.2025.
foto: Pinterest

Puževi u bašti mogu naneti veliku štetu biljkama, ali postoji jednostavno, jeftino i prirodno rešenje koje se nalazi u svakoj kuhinji – BELI LUK.

Umesto da se koriste skupa i jaka hemijska sredstva, jedan domaći recept uspešno tera puževe i pritom ne šteti biljkama.

foto: pixabay

Britanski komičar Tom Alien otkrio je da se efikasan sprej protiv puževa može napraviti kuvanjem cele glavice belog luka u litri vode, sve dok se količina vode ne prepolovi. Nakon toga se tečnost procedi, razblaži s još pola litre vode i koristi kao sprej direktno na biljke.

Glavna supstanca u belom luku, alicin, ima jak miris koji puževi ne podnose.

Ova metoda je i vrlo jeftina – glavica belog luka košta oko 50 dinara – a korisnici su podelili i druge prirodne savete, poput upotrebe piva, cimeta ili čak patki za kontrolu puževa.

Sprej od belog luka se lako pravi, bezbedan je za biljke i predstavlja ekološki prihvatljivo rešenje za svaki vrt.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

