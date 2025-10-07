TAJNA ZA SAVRŠENE PALAČINKE: Biće mekane i vazdušaste

Po ovom receptu palačinke se prave samo sa vodom, što im daje mekoću i sočnost.

Sastojci:

malo vode

150 g brašna

prstohvat soli

2 jaja

1 kašičica šećera

Priprema:

U jednoj posudi pomešajte brašno, jaja, šećer i so sa mlekom i malo vode. Zatim ostavite testo pola sata da odstoji. Pržite palačinke u tiganju pa ih mažite filom po želji.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

