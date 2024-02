ŠVS: Hitna naredba o preduzimanju preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru!

Na juče održanoj sednici Štaba za vanredne situacije grada Zaječara doneta je Naredba o hitnom preduzimanju preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i Zaključak o podnošenju Izveštaja o hitnom preduzimanju preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru Odeljenju za vanredne situcije u Zaječaru.

Od početka februara meseca na teritoriji Republike Srbije evidentirano ukupno 1.492 požara na otvorenom prostoru, što je enormno povećanje u odnosu na isti period prošle godine kada je ovakvih požara bilo 226. Samo tokom vikenda na teritoriji naše zemlje evidentirano je 466 požara na otvorenom prostoru, dok je prošle godine u istom periodu bilo svega 60 požara.

Na lokalizaciji i likvidaciji požara na otvorenom prostoru samo u toku februara meseca evidentirano je 3.795 angažovanja pripadnika vatrogasno- spasilačkih jedinica sa 519 vatrsasnih vozila. Angažovanje ovolikog broja pripadnika i vozila direktno utiče na smanjenje mobilnosti vatrogasno -spasilačkih jedinica za reagovanje na ostalim vanrednim događajima i stvaranje velikih materijalnih i finansijskih troškova MUP -u Republike Srbije.

Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka i za to je zaprećena kazna za pravna lica od 300.000 do 1.000.000.000 dinara, a za fizička lica 10.000 dinara. Takođe, članom 46. istog zakona zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim i za to obeleženim mestima, u skladu sa propisanim merama zaštite od požara. Za nepoštovanje ove odredbe zakona zaprećena je kazna za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara, rečeno je na sastanku.