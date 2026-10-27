“SVI OKUPATORI I OSVAJAČI NISU USPELI DA UČINE ZLO SRBIJI KAO ONI KOJI SU ZAOKRUŽILI BROJ 3” Karleuša kipti od besa nakon izbora!

Jelena Karleuša se besno oglasila nakon izbora.

Pevačica ne krije razočaranje zbog rezultata parlamentarnih izbora na kojima je pobedu odnela “Studentska lista”.

Poručila je da svi okupatori u istoriji, svi osvajači i svi neprijatelji srpskog naroda zajedno nisu uspeli da učine zlo Srbiji kao ovi što su juče zaokružili broj 3.

Pevačica je oštru izjavu podelila na društvenoj mreži “X”, na kojoj je često aktivna.

Karleuša kipti od besa nakon izbora!

-Svi okupatori u istoriji, svi osvajači, svi neprijatelji srpskog naroda zajedno, nisu uspeli da učine zlo Srbiji kao ovi što su juče zaokružili broj 3 – napisala je ona.

Njena rečenica odmah je privukla pažnju i izazvala brojne reakcije pratilaca.

Karleuša je ovom porukom jasno izrazila stav prema izbornim rezultatima, ali i prema onima koji su podržali listu pod brojem 3, “Studentsku listu“.

Mnogi su njenu izjavu doživeli kao veoma oštru i direktnu. Posebno jer je pevačica i ranije javno podržavala Aleksandra Vučića i njegovu politiku.

Svojom porukom Karleuša je još jednom stavila do znanja na čijoj je strani, oštro kritikujući one koji su zaokružili broj 3.

Neki korisnici ove društvene mreže smatraju da poređenje birača sa okupatorima i neprijateljima naroda prelazi granicu legitimne političke kritike. Takođe navode da je njen stav, objektivno gledano, više izraz gneva i lojalnosti nego argumentovana analiza izbornih rezultata.

Zaječaronline/E.B.

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