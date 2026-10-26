Sa 73 gola do trofeja: Hari Kejn proglašen za strelca godine!
26.10.2026.
(AP Photo/Kin Cheung)
Najbolji strelac godine engleski je napadač i kapiten Hari Kejn!
Kejn je u fantastičnoj sezoni 2025/26. postigao čak 73 gola u 64 nastupa za Bajern Minhen i reprezentaciju Engleske, ponevši i evropsku Zlatnu kopačku, što mu je obezbedilo ovu prestižnu napadačku nagradu.
Ova prestižna nagrada mu je uručena u teatru London Palladium u Londonu. Pripala mu je zahvaljujući fenomenalnom golgeterskom učinku u prethodnoj sezoni za FK Bajern Minhen i reprezentaciju Engleske.
Izrazio je veliku čast što osvaja nagradu koja nosi ime Gerda Milera, jedne od najvećih golgeterskih legendi Bajerna iz Minhena, kluba u kojem Kejn danas briljira.
Ponosna supruga Kejt posmatrala ga je iz publike dok je primao gromoglasan aplauz u svom rodnom Londonu.
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