Jamal treći put zaredom najbolji mladi igrač sveta, odmah poručio: „Ovo ste morali da date Kubarsiju“

Možda će nekima zvučati pomalo čudno da Lamin Jamal i dalje dobija nagradu za najboljeg mladog fudbalera planete, budući da je na velikoj sceni već duže od tri godine, još od leta 2023. godine, kada je počeo da se probija u dresu Barselone. Ipak, španski reprezentativac ima tek 19 godina, a večeras je u Londonu treći put uzastopno osvojio prestižni trofej.

Bila je to prva nagrada dodeljena na ovogodišnjoj ceremoniji Zlatne lopte, a mladi as katalonskog giganta odmah je poručio da je priznanje trebalo da pripadne njegovom saigraču Pauu Kubarsiju.

Ipak, sve ukazuje na to da bi ovo mogla da bude samo utešna nagrada za Jamala. Iako se nalazi među trojicom glavnih kandidata za osvajanje Zlatne lopte, zajedno sa Kilijanom Embapeom i Harijem Kejnom, po svemu sudeći teško će večeras doći i do najprestižnijeg individualnog priznanja u svetu fudbala. Konačan odgovor, naravno, stići će tek prilikom proglašenja pobednika.

Umesto da govori isključivo o sopstvenom uspehu, Jamal je pažnju odmah usmerio na saigrača iz Barselone.

„Zahvaljujem svom klubu i reprezentaciji. Međutim, ovaj trofej ste morali da date Pauu Kubarsiju“, izjavio je mladi španski napadač.

Zajecaronline/Sport.org/J.V.

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