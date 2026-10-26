Građani se okupili ispred Pinka, kordon policije štiti zgradu

Nakon upada grupe građana u prostorije televizije Informer, počelo je okupljanje ispred zgrade televizije Pink. Ispred Pinka formiran je kordon policije. Okupljeni su se pojavili u večernjim časovima, a situacija se prati.

Policija je na licu mesta i kontroliše pristup zgradi.

Kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža, okupljeni bacaju pirotehnička sredstva ispred zgrade.

Zajecaronline/J.V.

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