Japanci našli neobično rešenje: Dve koze zamenile hemikalije na železnici!

Japanska železnica angažovala je dve koze na stanici Jocuja da očiste rastinje ocenivši da je to ekološki prihvatljiva metoda borbe protiv korova.

Kompanije JR East saopštila je na društvenim mrežama da će koze Nagi i Poke svakog dana do decembra biti na toj lokaciji i da je reč o probnom projektu.

Saopšteno je da su nadležni umesto upotrebe hemikalija za borbu protiv neželjene vegetacije odlučili da angažuju životinje.

“Trenutno su dve koze aktivne. Ako ih primetite u blizini, molimo vas da ih toplo podržite”, piše u objavi kompanije na Iksu.

Na stanici je postavljena tabla na kojoj piše da je hranjenje koza zabranjeno “pošto već imaju dovoljno hrane”, a putnici često zastaju i fotografišu koze.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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