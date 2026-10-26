DRAMA U ZGRADI INFORMERA! Vučićević tvrdi da su okupljeni oštetili vrata, evo šta se dogodilo

DRAMA U ZGRADI INFORMERA!

Grupa građana upala je večeras u zgradu televizije Informer, pošto su se prethodno okupili ispred zgrade.

Oni prete glavnom uredniku, a među njima je i Dijana Hrka, majka nastadalog Srefana Hrke.

Okupljeni su prethodno ispred televizije Informer lupali na vrata i prozore zgrade, a kako je glavni urednik Dragan J. Vučićević rekao u programu uživo zgrada je opkoljena, a vrata oštećena.

On je pozvao policiju da reaguje navodeći da oni pokušavaju da uđu u prostorije televizije, ali policija nije reagovala.

Video na kom se vidi kako je grupa ispred Informera objavili su na društvenim mrežama zborovi Batajnice, Voždovca i Braće Jerković, kao i “Kreni-promeni Voždovac”.

“Hajde da održimo zajedno kolegijum”, napisali su u opisu videa na kom se čuje dovikivanje od strane okupljenih.

Vučićević je rekao i da je grupa lupala na prozore i vrata, kao i da su, kako je rekao, “odvalili jedna krila vrata na ulazu u televiziju”.

Vučićević je u programu uživo prethodno pozvao nosioca Studentske liste Iliju Srdanovića da reaguje, našta je on odgovorio da će proveriti sta se dešava. Nakon čega je grupa građana ušla u samu televiziju.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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