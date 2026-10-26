DRAMA U ZGRADI INFORMERA! Vučićević tvrdi da su okupljeni oštetili vrata, evo šta se dogodilo

DRAMA U ZGRADI INFORMERA!
Grupa građana upala je večeras u zgradu televizije Informer, pošto su se prethodno okupili ispred zgrade.
Oni prete glavnom uredniku, a među njima je i Dijana Hrka, majka nastadalog Srefana Hrke.
Okupljeni su prethodno ispred televizije Informer lupali na vrata i prozore zgrade, a kako je glavni urednik Dragan J. Vučićević rekao u programu uživo zgrada je opkoljena, a vrata oštećena.
On je pozvao policiju da reaguje navodeći da oni pokušavaju da uđu u prostorije televizije, ali policija nije reagovala.
Video na kom se vidi kako je grupa ispred Informera objavili su na društvenim mrežama zborovi Batajnice, Voždovca i Braće Jerković, kao i “Kreni-promeni Voždovac”.
“Hajde da održimo zajedno kolegijum”, napisali su u opisu videa na kom se čuje dovikivanje od strane okupljenih.
Vučićević je rekao i da je grupa lupala na prozore i vrata, kao i da su, kako je rekao, “odvalili jedna krila vrata na ulazu u televiziju”.
Vučićević je u programu uživo prethodno pozvao nosioca Studentske liste Iliju Srdanovića da reaguje, našta je on odgovorio da će proveriti sta se dešava. Nakon čega je grupa građana ušla u samu televiziju.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.
Dodaj komentar