Preminuo Erik Bauza, glas američkog Duška Dugouška i Patka Dače

Erik Bauza, glumac i glasovni umetnik poznat po pozajmljivanju glasa animiranim likovima iz serijala “Šašava družina” (Looney Tunes), među kojima su Duško Dugouško, Patak Dača i Gica Prasić, preminuo je u 46. godini, saopštila je njegova porodica, navodeći da je smrt nastupila iznenada.

U saopštenju objavljenom na Instagramu, porodica umetnika navela je da je Bauza preminuo iznenada. Dok magazin Varajeti prenosi da je uzrok smrti bila hipertenzivna kardiovaskularna bolest.

Bauza je pozajmio glas brojnim likovima u ovogodišnjem animiranom filmu “Pera Kojot protiv sistema”, kao i u nedavno objavljenom ostvarenju “Ostrvo sećanja”.

U intervjuu za NBC Njuz 2021. godine, Bauza, rekao je da je odrastao uz animirane likove iz serijala “Šašava družina”. i da je kao dete oponašao njihove glasove.

“Šašava družina prevazilazi sve jezike i kulture. Nije važno iz kog dela planete dolazite – razumete humor”, rekao je tada Bauza.

Od 2022. do 2025. godine osvojio je tri nagrade Emi za izuzetno glasovno izvođenje u više televizijskih serija.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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