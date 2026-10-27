Da li na dan krsne slave treba ići na groblje? Mnogi Srbi imaju ovu dilemu, a evo šta kaže tradicija

Sećanje na preminule važan je deo porodičnih običaja, ali slavski dan ima posebno duhovno značenje

Krsna slava jedan je od najvažnijih praznika u srpskim porodicama, a uz njeno obeležavanje vezuju se brojni običaji koji se prenose sa generacije na generaciju. Ipak, postoji i jedna nedoumica koja se često javlja među vernicima – da li na dan slave treba otići na groblje i zapaliti sveću preminulim članovima porodice?

Iako mnogi žele da upravo tog dana odaju poštu svojim najmilijima koji više nisu među živima, prema tradicionalnom shvatanju slave, posetu groblju bolje je ostaviti za neki drugi dan.

Razlog je u samom značenju krsne slave. Ona se obeležava kao praznik vere, zahvalnosti i duhovne radosti, kada se porodica okuplja u čast svog svetitelja zaštitnika. Paljenje slavske sveće, molitva, osvećenje i lomljenje slavskog kolača predstavljaju centralne delove proslave, dok je naglasak na zajedništvu i blagoslovu doma.

Kako se na slavi pominju preminuli članovi porodice?

To što se odlazak na groblje ne smatra uobičajenim delom slavskog dana ne znači da se na pokojne članove porodice zaboravlja. Naprotiv, sećanje na pretke zauzima posebno mesto u porodičnoj tradiciji. Krsna slava često se nasleđuje od prethodnih generacija, pa predstavlja i simboličnu vezu između onih koji su je nekada obeležavali i njihovih potomaka. Zbog toga se preminuli mogu pomenuti u molitvama, a uspomene na njih čuvaju se i kroz običaje koje su ostavili svojim naslednicima.

Kada je najbolje otići na groblje?

Prema običaju koji se neguje u mnogim porodicama, grobove najbližih moguće je obići dan ili dva pre krsne slave. Tada se može zapaliti sveća, pomoliti se za pokoj njihove duše i odati im poštovanje.

Isto se može učiniti i nakon proslave, kada prođu slavske obaveze i porodična okupljanja.

Na taj način porodica može da sačuva običaj sećanja na preminule, a da sam slavski dan prvenstveno posveti molitvi i proslavljanju svetitelja zaštitnika.

Ipak, važno je napraviti razliku između narodnih običaja i obaveznih crkvenih pravila. Odlazak na groblje na dan slave nije sam po sebi zabranjen, niti bi takvu posetu trebalo predstavljati kao greh. Običaji se razlikuju od porodice do porodice, a suština krsne slave ostaje molitva, vera i zajedništvo.

Zajecaronline/24 sedam/N. S.

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