„SAŠA MIRKOVIĆ ĆE JOŠ JEDNOM ODRŽATI LEKCIJU!“ Boki 13 najavio velika iznenađenja: Sprema se novi studio za Hype Zvezde, žiri je BOMBASTIČAN!

Direktor i vlasnik Hype produkcije Saša Mirković uveliko priprema novu sezonu „Hype Zvezda“, a Boki 13 otkrio je da je na pomolu veliki produkcijski iskorak. Novi studio i sastav žirija, čija se imena još čuvaju u tajnosti, među iznenađenjima su koja očekuju publiku.

Boki 13 je otkrio da mu pratioci često postavljaju pitanje kada počinje takmičenje. Iako datum početka nije saopštio, jasno je poručio da su pripreme u toku.

— Pošto mi često postavljate pitanja o tome kada počinje Hype Zvezde, mogu da vam kažem da se pravi najfantastičniji studio koji postoji. Mirković će još jednom održati lekciju, verujte mi! — rekao je Boki.

„SAŠA MIRKOVIĆ ĆE JOŠ JEDNOM ODRŽATI LEKCIJU!“ Boki 13 najavio velika iznenađenja

Njegove reči najavljuju ambiciozan projekat iza kojeg stoji Saša Mirković. A posebnu pažnju privukla je najava žirija. Boki nije želeo da otkriva ko će ocenjivati takmičare. Nagovestio je da će izbor članova biti jedno od glavnih iznenađenja nove sezone.

— I žiri će biti iznenađenje – to takođe još ne smem da otkrijem, jer nas ove godine u Hype Zvezdama očekuje bomba od žirija. Sprema se nešto zaista veliko! — poručio je.

Hype produkcija priprema promene koje će obuhvatiti i prostor u kojem se takmičenje snima i ljude koji će odlučivati o nastupima kandidata. Detalji za sada ostaju pod velom tajne, dok se očekuje zvanično predstavljanje svega što Saša Mirković i njegov tim pripremaju za publiku.

„SAŠA MIRKOVIĆ ĆE JOŠ JEDNOM ODRŽATI LEKCIJU!“ Boki 13 najavio velika iznenađenja: Sprema se novi studio za Hype Zvezde, žiri je BOMBASTIČAN!

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

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