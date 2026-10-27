Otvoren 55. Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava u hali 2C Beogradskog sajma
U hali 2C Beogradskog sajma danas je pod sloganom “Obrazovana Srbija, uspešna Srbija” otvoren 55. Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava.
Ovogodišnji Sajam obrazovanja i nastavnih sredstva održava se istovremeno sa 69. Međunarodnim beogradskim sajmom knjiga i trajaće do 31. oktobra.
Izložbeni i programski sadržaji 55. Sajma obrazovanja i nastavnih sredstava obuhvatiće različite oblike i nivoe obrazovanja koji će obuhvatiti predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Takođe i visoko obrazovanje, stručno usavršavanje i obrazovanje tokom celog života.
Tokom trajanja Sajma, obrazovne ustanove će posetiocima kroz prezentacije i razgovore učenicima i njihovim roditeljima predstaviti obrazovne puteve, specifičnosti nastave. Ali i koja znanja i mogućnosti pružaju određeni programi.
Zajecaronline/Tanjug/N. S.
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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
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