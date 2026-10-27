JELENA KARLEUŠA KOMENTARISALA REZULTATE IZBORA: U objavi označila Donalda Trampa i Ilona Maska (FOTO)

Pevačica Jelena Karleuša komentarisala je na društvenoj mreži Iks rezultate parlamentarnih izbora u Srbiji, izražavajući nezadovoljstvo ishodom i porazom liste koju je podržavala.

U jednoj od objava, napisanoj na engleskom jeziku, označila je američkog predsednika Donalda Trampa i preduzetnika Ilona Maska.

— Počelo je uništenje moje zemlje — navela je Karleuša, a objavu završila rečima: „Srbija je pala.“

Pevačica je i u prethodnim objavama kritikovala izborni ishod. Karleuša je javno podržavala listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, a njene poruke predstavljaju lične političke stavove i ocene događaja nakon glasanja.

JELENA KARLEUŠA KOMENTARISALA REZULTATE IZBORA: U objavi označila Donalda Trampa i Ilona Maska (FOTO)

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

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