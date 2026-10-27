Apel učesnicima u saobraćaju zbog pogoršanja vremenskih uslova

Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo 107 se saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 48 lica, navodi se u saopštenju MUP-a.

Takođe su uputili apel svim učesnicima u saobraćaju, da zbog pogoršanja vremenskih uslova i očekivane veće količine kišnih padavina, koje mogu značajno uticati na bezbednost u saobraćaju, da je potrebna dodatna opreznost.

Iz MUP-a podsećaju da kiša dodatno smanjuje vidljivost, kolovozi postaju klizavi, a zadržavanje vode na putu dodatno povećava rizik od gubitka kontrole nad vozilom.

Zbog toga se vozačima savetuje da prilagode brzinu kretanja stanju i uslovima na putu, drže veće odstojanje u odnosu na druga vozila, koriste propisana svetla i provere ispravnost brisača i pneumatika, a naročito obrate posebnu pažnju na pešake i druge ranjive učesnike u saobraćaju.

U saopštenju Policijske uprave se dodaje: “Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.”

Zajecaronline/N. S.

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