ZC Zaječar: Tokom proteklog dana ekipa Hitne pomoći intervenisala 26 puta

Tokom proteklog dana, odnosno u utorak, 26. oktobra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljeno je 52 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 26 puta, od toga je 8 intervencija bilo u službi, dok je 18 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 106 školske dece i 120 predškolske dece, dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 32 pregleda.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima.

U zaječarskom porodilištu rođene su dve devojčice.

Zajecaronline/N. S.

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