Novi-stari trener fudbalera Partizana: Znam u kakvoj je situaciji Partizan, došao sam da pomognem

Novi-stari trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević izjavio je da je upoznat sa situacijom u klubu. Takođe je i istakao da je došao da pomogne “crno-belima”.

“Čudno mi je i iznenađujuće da sedim danas ovde, da me je neko pre dva dana pitao, nikad ne bih rekao Dobio sam poziv od Partizana, a pravio planove neke druge planove sa asistentima. Bio je čudan osećaj, pričao sam sa Radoslavom Petrovićem. Kad Partizan zove menjaju se planovi. Želim da u ovom trenutku učinim sve da pomognem Partizanu”, rekao je Stanojević koji će četvrti put voditi Partizan.

On je naveo da dobro poznaje situaciju i okolosti koje su u klubu i dodao da će doneti promene.

“Spreman sam maksimalno, da uradim šta je do nas. Jedna lopta i situacija može da vam promeni okolnosti, tako je moglo da bude protiv Hetafea. Sve mi je jasno, Partizan ima kvalitet, brzinu, mladje igrače, verujem da možemo. Ne bih došao da ne verujem. Nadamo se da cu doneti neke promene. Trener može sve, ne tražim alibi. Znam da prošli odlazak nije bio slavan”, izjavio je trener Partizana.

Stanojević je istakao da će mu dva dana biti dovoljno da se upozna sa timom pred gostovanje Radničkom iz Niša u sredu.

Partizan se nalazi na 10. mestu na tabeli Superlige Srbije sa 11 bodova iz 12 utakmica.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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