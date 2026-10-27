REKA VERNIKA NA KALEMEGDANU! Zaječar online ispred Crkve Svete Petke — duga kolona čeka na molitvu za zdravlje i spas!
Duga kolona vernika formirala se danas ispred Crkve Svete Petke na Kalemegdanu, gde je ekipa Zaječara zabeležila prizore okupljanja povodom praznika jedne od najpoštovanijih svetiteljki u srpskom narodu.
Vernici čekaju duž kamenih zidina kako bi prišli svetinji i pomolili se. Fotografija sa lica mesta pokazuje red koji se proteže prilaznom stazom, dok okupljeni čekaju da dođu na red.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas, 27. oktobra, slave Prepodobnu mati Paraskevu — Svetu Petku, koja se poštuje kao zaštitnica žena, siromašnih i bolesnih. U molitvama joj se obraćaju za zdravlje, utehu i pomoć u životnim nevoljama.
Za ovaj praznik vezuju se i brojni narodni običaji. Prema narodnom verovanju, žene na Svetu Petku izbegavaju teške kućne poslove, šivenje i pranje veša, a dan posvećuju molitvi i porodici. Ovi običaji deo su narodnog predanja.
U pojedinim krajevima postoji i običaj da devojke cvećem ukrase dom, uz želju da u njemu vladaju mir i sloga, dok se devojčicama oblači nova odeća kao simbol sreće.
Današnji prizori sa Kalemegdana svedoče koliko ovaj praznik znači vernicima, koji su se okupili ispred crkve da ga obeleže molitvom.
Zaječaronline/I.R.
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