REKA VERNIKA NA KALEMEGDANU! Zaječar online ispred Crkve Svete Petke — duga kolona čeka na molitvu za zdravlje i spas!

Duga kolona vernika formirala se danas ispred Crkve Svete Petke na Kalemegdanu, gde je ekipa Zaječara zabeležila prizore okupljanja povodom praznika jedne od najpoštovanijih svetiteljki u srpskom narodu.

Vernici čekaju duž kamenih zidina kako bi prišli svetinji i pomolili se. Fotografija sa lica mesta pokazuje red koji se proteže prilaznom stazom, dok okupljeni čekaju da dođu na red.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas, 27. oktobra, slave Prepodobnu mati Paraskevu — Svetu Petku, koja se poštuje kao zaštitnica žena, siromašnih i bolesnih. U molitvama joj se obraćaju za zdravlje, utehu i pomoć u životnim nevoljama.

Za ovaj praznik vezuju se i brojni narodni običaji. Prema narodnom verovanju, žene na Svetu Petku izbegavaju teške kućne poslove, šivenje i pranje veša, a dan posvećuju molitvi i porodici. Ovi običaji deo su narodnog predanja.

U pojedinim krajevima postoji i običaj da devojke cvećem ukrase dom, uz želju da u njemu vladaju mir i sloga, dok se devojčicama oblači nova odeća kao simbol sreće.

Današnji prizori sa Kalemegdana svedoče koliko ovaj praznik znači vernicima, koji su se okupili ispred crkve da ga obeleže molitvom.

Zaječaronline/I.R.

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