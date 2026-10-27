Astro prognoza za utorak, 27. oktobar: Jednom znaku stiže sudbinska prilika, a drugom se vraća osoba koja mu je slomila srce!

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OVAN

Na poslu vam se otvara prilika da pokažete koliko vredite. U ljubavi ne dozvolite da tvrdoglavost pokvari odnos sa osobom do koje vam je stalo.

BIK

Moguće su dobre vesti u vezi sa finansijama ili poslom. Slobodni Bikovi mogli bi da privuku pažnju osobe koja ih već neko vreme posmatra.

Astro prognoza za utorak, 27. oktobar: Jednom znaku stiže sudbinska prilika, a drugom se vraća osoba koja mu je slomila srce!

BLIZANCI

Jedan razgovor mogao bi da promeni vaše planove. Ne otkrivajte svoje namere svima, jer bi neko mogao pogrešno da ih protumači.

RAK

Osoba iz prošlosti mogla bi ponovo da se javi i probudi stare emocije. Dobro razmislite da li želite da se vratite na priču koja vas je nekada povredila.

LAV

Pred vama je dan u kojem možete dobiti priznanje ili podršku koju ste dugo čekali. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje.

DEVICA

Ne trošite novac na stvari koje vam nisu neophodne. U odnosima sa bliskim ljudima iskren razgovor može da reši nesporazum.

VAGA

Moguć je susret koji će vam potpuno promeniti raspoloženje. Zauzete Vage trebalo bi da izbegavaju ljubomoru i nepotrebne rasprave.

ŠKORPIJA

Nečiji postupak mogao bi da vam otvori oči. Na poslu budite oprezni sa obećanjima i ne donosite odluke pod pritiskom.

STRELAC

Neočekivana vest donosi vam razlog za optimizam. Slobodni bi mogli da upoznaju osobu koja će ih privući već na prvi pogled.

JARAC

Vaš trud konačno bi mogao da bude primećen. Finansijska situacija zahteva planiranje, a ne ishitrene poteze.

VODOLIJA

Planovi bi mogli da se promene u poslednjem trenutku. Sačekajte da saznate sve činjenice pre nego što donesete važan zaključak.

RIBE

Intuicija vam pomaže da prepoznate ko je iskren prema vama. U ljubavi vas očekuje razgovor koji može doneti odgovore na pitanja koja vas dugo muče.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.

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