Pojedini potrošači u Zaječaru danas bez vode

Zbog kvara na vodovodnoj mreži, pojedini potrošači u Zaječaru danas će biti bez vode.

Kako je najavljeno, bez vode biće deo naselja Šljivarski put i Stojkov potok, kao i ulice Užička, Vladimira Nazora i Otona Župančića.

Vode neće biti do 15 sati.

Potrošačima se savetuje da na vreme obezbede potrebne količine vode.

Zajecaronline/N. S.

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