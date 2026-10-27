Danas slavimo Svetu Petku: Ovo su narodna verovanja i običaji koji bi trebalo da se ispoštuju!

Narodna verovanja kažu da se na ovaj dan ne sme prati veš, šiti, raditi neki težak posao, a sve to pogotovo ne bi trebalo da rade žene.

Ovo je dan za molitvu i posvećenost porodici. Pošto praznik pada u utorak – Sveta Petka se ove godine mrsi.

Na Svetu Petku, dešavala su se velika čuda. Mnogi bolesni su ozdravili na ovaj dan. Zato ljudi sa zdravstvenim problemima čekaju ovaj praznik verujući da će im slavna svetiteljka pomoći.

Prepodobna Mati Paraskeva obično teši i blaži vernike ako joj ukazuju poštovanje i posećuju njenu crkvu. Ponekad im donosi vesti o ozdravljenju, ali istupa i kao vesnik propasti i opominje što krše post petkom ili što rade nedeljom.

Na Svetu Petku, dešavala su se velika čuda. Mnogi bolesni su ozdravili na ovaj dan. Zato ljudi sa zdravstvenim problemima čekaju ovaj praznik verujući da će im slavna svetiteljka pomoći.

Prepodobna Mati Paraskeva obično teši i blaži vernike ako joj ukazuju poštovanje i posećuju njenu crkvu. Ponekad im donosi vesti o ozdravljenju, ali istupa i kao vesnik propasti i opominje što krše post petkom ili što rade nedeljom.

Ova svetiteljka se javlja i upozorava svoje vernike uglavnom kroz snove. Svetu Petku, na njen dan, 27. oktobra mnogi prizivaju u pomoć, paleći tamjan i zalivajući slavski hleb crvenim vinom, pominjući u molitvama Petkovicu ili Pejčindan. Potom popiju vodu sakupljenu s izvora uz manastire posvećene njoj.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.

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