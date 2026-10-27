Eksplozija na Novom Beogradu: Eksplodirao bojler, povređena jedna osoba

U stanu na Novom Beogradu noćas јe eksplodirao bojler, a povređena je jedna osoba, rečeno je Tanjugu u MUP-u.

Oko dva sata posle ponoći primljena je dojava o eksploziji bojlera u stanu u Ulici Jurija Gagarina.

Na lice mesta upućene su vatrogasno-spasilačka ekipe, a požar je lokalizovan pre dolaska vatrogasaca.

Mediji prenose da je eksplodirao grejač bojlera, a da je vlasnik stana zadobio opekotine po licu i rukama.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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