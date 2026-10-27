Profesorka Marija Vasić se vratila u Jovinu gimnaziju: „Predavaću vam sociologiju kao i prethodne 24 generacije“
Profesorka sociologije Marija Vasić danas je samoinicijativno došla u novosadsku gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ kako bi održala nastavu. Prema navodima na društvenim mrežama, sudska odluka o njenom povratku na posao još nije sprovedena.
Vasić je ušla u učionicu odeljenja III/9 i zamolila kolegu koji je u tom trenutku držao nastavu da joj ustupi mesto za katedrom.
„Moje ime je Marija Vasić i ja ću vam ove godine predavati sociologiju kao i prethodne 24 generacije“, rekla je profesorka.
Vasić je bila među nastavnicima koje je direktor gimnazije Radivoje Stojković suspendovao zbog učešća u štrajku upozorenja.
Profesorka Marija Vasić se vratila u Jovinu gimnaziju: „Predavaću vam sociologiju kao i prethodne 24 generacije“
Prema medijskim izveštajima, Osnovni sud u Novom Sadu u avgustu je doneo rešenje o privremenoj meri kojim je naloženo da se Vasić „odmah i bez odlaganja“ vrati na radno mesto nastavnika sociologije, do okončanja disciplinskog postupka.
Kako se navodi, sud je ranije ovog meseca izrekao novčanu kaznu direktoru u iznosu od 10.000 dinara, a školi u iznosu od 100.000 dinara, zbog nepostupanja po rešenju o povratku profesorke na posao.
Zaječaronline/E.B.
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