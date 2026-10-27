RHMZ: Danas najviša temperatura od 9 do 13 °C, u Negotinskoj Krajini oko 15 °C

U Srbiji će danas na severu i zapadu pre podne biti pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno i suvo. U ostalom delu zemlje biće umereno do potpuno oblačno mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama i sa kratkotrajnim snegom.

Duvaće slab i umeren vetar, na severu i istoku zemlje kratkotrajno i jak, severni i severoistočni.

Najviša dnevna temperatura od 9 do 13 °C, u Negotinskoj Krajini oko 15 °C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Zaječaru danas sunčano. Duvaće umeren, severni vetar. Minimalna temperatura 3° C, maksimalna dnevna 13° C.

Zajecaronline/N. S.

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