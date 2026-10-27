Brzi voz Beograd-Budimpešta-Beč od 13. decembra: Polasci i cena karte

Brzi voz Beograd-Budimpešta-Beč od 13. decembra: Poznata cena karte

Brzi voz na pruzi od Beograda do Budimpešte i Beča biće pušten u saobraćaj 13. oktobra, potvrdio je danas Tanjugu v.d. direktora preduzeća Srbijavoz Ljubiša Pejičić.

Pejičić je rekao da se početak saobraćaja na toj realciji 13. decembra poklapa sa novim redom vožnje koji će važiti za sledeću godine i naveo da je Srbijavoz odavno spreman za to. Takođe i da su kolege iz Mađarske insistirale da se uradi dodatno testiranje na njihovoj teritoriji.

On je naveo da je naša pruga denivelisana i da se ni u jednom trenutku ne susreće sa drumskim saobraćajem. Dok u Mađarskoj postoji više od 90 pružnih prelaza.

Pejčić očekuje da će uskoro početi i prodaja voznih karata.

“Cena će biti formirana u dogovoru sa mađarskom železnicom, a kada je u pitanju Beč učestvovaće i austrijska železnica, videli smo da se u javnosti pojavila informacija za 43 evra do Beča, ovde će cena biti oko 35 evra do Budimpešte, još je to u fazi dogovaranja”, kazao je Pejičić.

Prema njegovim rečima biće osam polazaka, dva polaska za Beč i ostalih šest za Budimpeštu.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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