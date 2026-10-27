Obilne padavine ponovo pogodile Istanbul, putevi se pretvorili u jezera

Obilne padavine pogodile su danas najveći grad Turske Istanbul, gde su se putevi pretvorili u jezera, a vozila ostala zaglavljena u poplavnoj vodi.

Kiše koje su počele u Istanbulu tokom noći, a intenzivirale jutros, prenosi CNN Turk, koji navodi da su zbog njih u Istanbulu sada velike saobraćajne gužve u brojnim delovima grada. Gužve su, kako se navodi, i na evropskoj i na maloazijskoj strani Istanbula.

Kao posledica jake kiše, poplavljen je podvožnjak u naselju Kajnardža.

Na turskim medijima pojavio se snimak kako se kišnica sliva sa ulice u podvožnjak poput vodopada. Vozača i dete zarobljene u automobilu u podvožnjaku spasile su ekipe hitne pomoći.

Očekuje se da će se padavine koje pogađaju područje Bosfora intenzivirati širom evropske strane Istanbula u narednim satima, nakon čega će se smiriti.

Na terenu je više od 8.000 ljudi raspoređenih u timove koji nastavljaju svoj rad na otklanjanju potencijalnih negativnih posledica oluje i obilnih padavina koje su pogodile ceo grad Istanbul. Njima pomaže i skoro 2.400 vozila.

Šest osoba je stradalo u Istanbulu usled poplava koje su pogodile taj grad 14. oktobra kada je pala velika količina kiše.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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