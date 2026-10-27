Hari Kejn, napadač Bajerna iz Minhena i kapiten reprezentacije Engleske, osvojio je prestižnu Zlatnu loptu koju tradicionalno dodeljuje francuski magazin „Frans fudbal“.

Svečana ceremonija održana je u Londonu, što predstavlja istorijski presedan, budući da je prvi put u 70 godina dugoj tradiciji ova manifestacija organizovana van Francuske.

Engleski golgeter našao se ispred Kilijana Mbapea i Lamina Jamala, a do najvećeg individualnog priznanja u fudbalu stigao je zahvaljujući izuzetnom učinku tokom sezone 2025/26.

ŠOK U FUDBALSKOM SVETU: Hari Kejn osvojio Zlatnu loptu, Mbape i Jamal ostali bez krune!

Iako u svojoj kolekciji nema trofeje poput pehara namenjenog osvajaču Svetskog prvenstva ili Lige šampiona, Kejn je impresivnom golgeterskom serijom uspeo da se izdvoji u konkurenciji najvećih fudbalskih zvezda.

Kapiten Engleske postigao je čak 73 gola u klupskim i reprezentativnim takmičenjima tokom sezone 2025/26. Potvrdio je status jednog od najefikasnijih napadača današnjice.

Uz to, treću godinu zaredom završio je sezonu kao najbolji strelac Bundeslige, a bio je i najefikasniji klupski strelac u Evropi.

Pored golgeterskog učinka, važan deo njegove sezone predstavljali su i nastupi u dresu nacionalnog tima. Kao kapiten, predvodio je Englesku do trećeg mesta na Svetskom prvenstvu u Severnoj Americi, što je najbolji rezultat „Gordog Albiona“ na Mundijalima još od osvajanja titule 1966. godine.

Takav učinak dodatno je učvrstio njegovu poziciju u trci za najprestižnije individualno priznanje u svetu fudbala.

ŠOK U FUDBALSKOM SVETU: Hari Kejn osvojio Zlatnu loptu, Mbape i Jamal ostali bez krune!

Zlatna lopta nije bila jedino priznanje koje je engleski napadač dobio tokom svečanosti u Londonu. Ranije tokom večeri pripala mu je i nagrada za najboljeg napadača na svetu, čime je zaokružio veče ispunjeno velikim priznanjima.

Njegov uspeh predstavlja vrhunac sezone u kojoj su golovi, kontinuitet i učinak na klupskom i reprezentativnom nivou bili u prvom planu.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.

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