Hari Kejn, napadač Bajerna iz Minhena i kapiten reprezentacije Engleske, osvojio je prestižnu Zlatnu loptu koju tradicionalno dodeljuje francuski magazin „Frans fudbal“.
Svečana ceremonija održana je u Londonu, što predstavlja istorijski presedan, budući da je prvi put u 70 godina dugoj tradiciji ova manifestacija organizovana van Francuske.
Engleski golgeter našao se ispred Kilijana Mbapea i Lamina Jamala, a do najvećeg individualnog priznanja u fudbalu stigao je zahvaljujući izuzetnom učinku tokom sezone 2025/26.
ŠOK U FUDBALSKOM SVETU: Hari Kejn osvojio Zlatnu loptu, Mbape i Jamal ostali bez krune!
Iako u svojoj kolekciji nema trofeje poput pehara namenjenog osvajaču Svetskog prvenstva ili Lige šampiona, Kejn je impresivnom golgeterskom serijom uspeo da se izdvoji u konkurenciji najvećih fudbalskih zvezda.
Kapiten Engleske postigao je čak 73 gola u klupskim i reprezentativnim takmičenjima tokom sezone 2025/26. Potvrdio je status jednog od najefikasnijih napadača današnjice.
Uz to, treću godinu zaredom završio je sezonu kao najbolji strelac Bundeslige, a bio je i najefikasniji klupski strelac u Evropi.
Pored golgeterskog učinka, važan deo njegove sezone predstavljali su i nastupi u dresu nacionalnog tima. Kao kapiten, predvodio je Englesku do trećeg mesta na Svetskom prvenstvu u Severnoj Americi, što je najbolji rezultat „Gordog Albiona“ na Mundijalima još od osvajanja titule 1966. godine.
Takav učinak dodatno je učvrstio njegovu poziciju u trci za najprestižnije individualno priznanje u svetu fudbala.
ŠOK U FUDBALSKOM SVETU: Hari Kejn osvojio Zlatnu loptu, Mbape i Jamal ostali bez krune!
Zlatna lopta nije bila jedino priznanje koje je engleski napadač dobio tokom svečanosti u Londonu. Ranije tokom večeri pripala mu je i nagrada za najboljeg napadača na svetu, čime je zaokružio veče ispunjeno velikim priznanjima.
Njegov uspeh predstavlja vrhunac sezone u kojoj su golovi, kontinuitet i učinak na klupskom i reprezentativnom nivou bili u prvom planu.
Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Dodaj komentar