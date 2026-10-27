Da li treba potpuno izbaciti slaninu iz ishrane? Evo šta je važno da znate

Slanina nije među među namirnicama koje se najčešće preporučuju u okviru zdrave ishrane, prvenstveno zbog velike količine soli i zasićenih masti. Ipak, ona sadrži i određene hranljive materije koje imaju važnu ulogu u organizmu. A njen nutritivni sastav jedan je od razloga zbog kojih je mnogi rado uključuju u obroke.

Slanina ima veoma nizak sadržaj ugljenih hidrata

Jedna od karakteristika slanine jeste veoma nizak sadržaj ugljenih hidrata. Zbog toga se često nalazi u jelovnicima osoba koje prate keto dijetu i druge režime ishrane sa njihovim smanjenim unosom. Ipak, odsustvo ugljenih hidrata samo po sebi nije pokazatelj da je neka namirnica zdrava, niti znači da automatski doprinosi gubitku kilograma. Na promenu telesne mase utiče više faktora, među kojima su ukupan kalorijski unos i kvalitet celokupne ishrane. Zbog toga slaninu ne treba posmatrati kao namirnicu koja pomaže u mršavljenju samo zato što sadrži malo ugljenih hidrata, već njeno mesto u jelovniku treba prilagoditi ukupnim nutritivnim potrebama.

Slanina obezbeđuje proteine, vitamine i minerale

Slanina obezbeđuje proteine, ali i određene vitamine B grupe, uključujući tiamin, niacin i vitamin B12. Sadrži i minerale poput cinka, fosfora i selena, koji učestvuju u različitim procesima u organizmu, od normalnog funkcionisanja nervnog sistema do stvaranja energije i održavanja ćelijskih funkcija.

Zahvaljujući kombinaciji proteina i masti, slanina može da doprinese osećaju sitosti nakon obroka. Proteini imaju važnu ulogu u kontroli apetita, ali to ne znači da je slanina najbolji izbor za njihovo svakodnevno unošenje. Jaja, riba i nemasno meso takođe obezbeđuju proteine, a mogu biti pogodniji izbor u zavisnosti od načina pripreme i ukupnog sastava ishrane.

Važna je umerenost

Popularnost slanine velikim delom potiče od njenog karakterističnog slanog i dimljenog ukusa, kao i hrskave teksture koju dobija tokom prženja. Miris pečene slanine mnogima je posebno privlačan, zbog čega se često koristi kao dodatak doručku i drugim jelima. Ipak, uživanje u ukusu ne bi trebalo da bude jedini kriterijum prilikom izbora namirnica koje redovno jedemo. Treba imati na umu da se slanina ubraja u prerađeno meso, čiju je konzumaciju preporučljivo ograničiti. Važno je voditi računa o učestalosti i količini, uz prednost koja se daje raznovrsnoj i uravnoteženoj ishrani.

Zajecaronline/24 sedam/N. S.

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