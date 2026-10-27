Voće koje doprinosi dugovečnosti: Naučnici dokazali da ovo voće usporava starenje

Polifenoli iz borovnica i brusnica mogli bi da uspore starenje ćelija i razvoj fibroze, odnosno zamene zdravog tkiva tkivom nalik ožiljku, pokazalo je istraživanje naučnika sa Državnog univerziteta u Surgutu i Nacionalnog centra za biotehnologiju Kazahstana.

Prema rečima direktorke Medicinskog instituta na Univerzitetu u Surgutu, Ljudmile Kovalenko, efekat polifenola na usporavanje starenja ćelija bio je najizraženiji kod borovnica, prenela je Ria novosti.

Istraživači su analizirali bobice uzgajane u oblasti Surguta, na severu Rusije. Polifenoli su biljna jedinjenja koja, osim što štite biljke od štetočina, bolesti i ultraljubičastog zračenja, imaju antioksidativna i protivupalna svojstva.

Naučnici su utvrdili da jedinjenja iz borovnica i brusnica imaju potencijal da regulišu procese starenja ćelija i razvoja fibroze. Fibroza podrazumeva stvaranje ožiljnog tkiva i može da zahvati pluća, jetru, bubrege, srce i creva.

Prema rečima Kovalenko, istraživanje je ukazalo na mogućnost korišćenja polifenola za smanjenje rizika od razvoja fibroze i usporavanje njenog napredovanja, posebno kod plućne fibroze. Naučnici su naveli da bi rezultati istraživanja mogli da posluže kao osnova za razvoj funkcionalnih prehrambenih proizvoda, a dugoročno i lekova za lečenje fibroze.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta Državnog univerziteta u Surgutu “Biomedicinska rešenja za personalizovanu medicinu” i objavljeno je u časopisu “Biomedicines”.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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