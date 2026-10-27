NEVIĐEN PRIZOR U LONDONU: Kejnov lik osvan­uo na ogromnom bilbordu – spektakl na ulicama nakon osvajanja Zlatne lopte

Hari Kejn postao je glavna tema u svetu fudbala nakon osvajanja Zlatne lopte. Sada je njegov lik osvanuo i na velikim digitalnim bilbordima u Londonu.

Posebna kampanja organizovana je na poznatim lokacijama, uključujući Lester skver i Oksford strit. Na ovaj način obeležen je istorijski uspeh engleskog napadača.

London slavi fudbalsku zvezdu

Kampanju pod nazivom „Kane You Believe It?“ pokrenula je kompanija Sky Bet. Poruka se poigrava prezimenom fudbalera i izrazom neverice zbog njegovog velikog uspeha.

Kejn je tako dobio posebno priznanje i van fudbalskog terena. Njegovo osvajanje prestižne nagrade izazvalo je brojne reakcije, a slavlje se prenelo i na londonske ulice.

Engleski reprezentativac postao je prvi fudbaler iz Engleske koji je osvojio Zlatnu loptu još od Majkla Ovena 2001. godine.

Ovaj marketinški potez dodatno je naglasio značaj njegovog uspeha. Kejn je tako postao zaštitno lice slavlja koje je privuklo pažnju ljubitelja fudbala.

Zajecaronline/Hypetv.rs/J.V.

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