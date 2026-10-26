Papa Lav XIV prihvatio poziv da dođe u posetu Sloveniji

Papa Lav XIV prihvatio je poziv da dođe u zvaničnu posetu Sloveniji, kazala je predsednica te zemlje Nataše Pirc Musar.

Ona je nakon sastanka sa poglavarom katoličke crkve u Vatikanu rekla da su razgovarali skoro 40 minuta o “izuzetno teškim temama”, prenela je agencija STA.

“Prvo sam mu poželela dobro zdravlje, a zatim sam mu uručila zvaničan poziv Slovenije da nas poseti. Obećao je da će da dođe”, rekla je Pirc Musar novinarima.

Po njenim rečima, papa je u odličnoj formi nakon nedavne operacije koju je imao.

Kabinet predsednice opisao je posetu Vatikanu kao nastavak redovnih kontakata sa Svetom stolicom.

Poseta Pirc Musar usledila je nakon što se premijer Janez Janša sastao sa papom Lavom XIV početkom ovog meseca, a ministar spoljnih poslova Tone Kajzer posetio je Vatikan u septembru.

Jedini papa koji je posetio Sloveniju od sticanja nezavisnosti te zemlje bio je Jovan Pavle II. On je boravio u toj državi 1996. i 1999. godine.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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