Smeta vam suv vazduh u domu? Uz ova tri trika povećajte vlažnost bez posebnih uređaja

Tokom hladnih dana nema mnogo prijatnijih stvari od boravka u toplom domu, ali grejanje često dovodi do toga da vazduh u prostorijama postane suv. Zbog toga boravak u zagrejanom stanu ne mora uvek da bude prijatan.

Ovlaživač vazduha predstavlja jedno od rešenja, ali postoje i jednostavne navike kojima možete da povećate količinu vlage u prostorijama. Ipak, važno je ne preterivati, jer previsoka vlažnost takođe može da stvori probleme u domu.

Stavite posudu sa vodom blizu radijatora

Jedan od najjednostavnijih načina da povećate vlažnost vazduha jeste da stavite posudu sa vodom blizu radijatora. Voda će postepeno isparavati, čime se u prostoriju unosi dodatna vlaga.

Posudu postavite na stabilno i bezbedno mesto, vodeći računa da ne može lako da se prevrne. Nemojte je stavljati direktno na radijator ili grejalicu ako proizvođač to izričito zabranjuje.

Sušite veš u zatvorenom prostoru

Kada se veš suši u stanu, voda iz tkanine postepeno isparava i povećava vlažnost vazduha. Ova navika može biti korisna tokom grejne sezone, kada je vazduh u prostorijama često suv.

Ipak, važno je pratiti stanje u prostoriji. Ako se na prozorima pojavljuje kondenzacija ili primetite tragove buđi, sušenje veša unutra možda nije najbolji izbor. U takvim uslovima dodatna vlaga može pogoršati problem.

Kratko provetravanje i umereno grejanje

Redovno, kratko provetravanje pomaže da se vazduh u domu osveži, dok umereno grejanje doprinosi prijatnijim uslovima za boravak. Nema potrebe da prostorije budu previše zagrejane, naročito ako zbog toga vazduh postaje neprijatno suv.

Samo provetravanje ne mora da reši problem niske vlažnosti, ali je korisno kao deo svakodnevne rutine. Zato je najbolje kombinovati sve tri metode.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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