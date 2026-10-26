U zaječarskoj biblioteci predavanje „Gradovi pobratimi Zaječara u Socijalističkoj Jugoslaviji – Kutina i Tržič“

Matična biblioteka „Svetozar Marković“ u Zaječaru ove godine obeležava veliki jubilej – 160 godina od osnivanja, čime se ova najstarija ustanova kulture u gradu, svrstava i među najstarijim ustanovama kulture u Srbiji. Zaječarsko Čitalište postoji još od 1866. godine i tokom više od jednog i po veka rada bilo je svedok i učesnik brojnih društvenih i kulturnih dešavanja, istovremeno čuvajući pisanu građu i sećanja na prošla vremena.

Povodom ovog jubileja, Biblioteka je organizovala ciklus predavanja “Prelistavanje prošlosti”.

U okviru ciklusa u sredu, 28. oktobra, biće organizovano predavanje na temu „Gradovi pobratimi Zaječara u Socijalističkoj Jugoslaviji – Kutina i Tržič“ .

Na predavanju će govoriti Jelica Ilić.

Početak je u 18 sati.

Zajecaronline/Matična biblioteka “Svetozar Marković” Zaječar/N. S.

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