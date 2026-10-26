Saznajte šta vam zvezde donose ovog ponedeljka! Jednima stiže ljubavna sreća, a drugima novac i rešenje velikih problema!

Pročitajte dnevni horoskop za ponedeljak, 26. oktobar, i saznajte na šta bi trebalo da obratite posebnu pažnju

Ovan

Ljubav: Pred vama je prilika za uzbudljiv flert i nova poznanstva. Zauzeti Ovnovi trebalo bi da izbegavaju rasprave zbog sitnica i posvete više pažnje partneru.

Posao: Vreme je da završite obaveze koje ste dugo odlagali. Dobra organizacija pomoći će vam da dan privedete kraju sa manje stresa.

Novac: Dobro razmislite pre nego što se odlučite na veći trošak. Izbegavajte impulsivne kupovine.

Bik

Ljubav: Stabilnost i sigurnost biće vam posebno važni. Partner bi mogao da vam pruži podršku koja vam je potrebna, dok slobodni Bikovi mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti.

Posao: Organizacija će biti ključ uspeha. Iskoristite dan za planiranje narednih koraka i raspoređivanje obaveza.

Novac: Obratite pažnju na budžet i izbegavajte kupovinu stvari koje vam nisu neophodne.

Blizanci

Ljubav: Iskren razgovor mogao bi da reši nesporazum. Slobodni Blizanci mogli bi da započnu zanimljivu komunikaciju preko društvenih mreža, koja bi s vremenom mogla da preraste u nešto više.

Posao: Kreativnost će biti vaša najveća prednost. Dobar je trenutak da svoje ideje pretvorite u konkretne planove.

Novac: Vodite računa da ne preuzmete više obaveza nego što možete da ispunite.

Rak

Ljubav: Emocije će biti naglašene. Zauzeti Rakovi želeće više pažnje i razumevanja, dok bi slobodni mogli da se prisete osobe koja je ostavila snažan utisak na njih.

Posao: Pokušajte da privatne brige ostavite po strani i usredsredite se na najvažnije zadatke.

Novac: Izbegavajte odluke donete pod uticajem trenutnog raspoloženja i pažljivo razmotrite svoje mogućnosti.

Lav

Ljubav: Vaš šarm i samopouzdanje mogli bi da privuku pažnju osobe koja vam se već neko vreme dopada. Zauzeti Lavovi imaće priliku da osveže odnos kroz zajedničke aktivnosti i iskrene razgovore.

Posao: Inicijativa bi mogla da vam donese dobre rezultate. Ne ustručavajte se da predstavite svoje ideje, ali saslušajte i mišljenja kolega.

Novac: Razmislite o dugoročnim planovima i nemojte dozvoliti da želja za dokazivanjem utiče na vaše troškove.

Saznajte šta vam zvezde donose ovog ponedeljka! Jednima stiže ljubavna sreća, a drugima novac i rešenje velikih problema!

Devica

Ljubav: Preterano analiziranje moglo bi da stvori nepotrebnu distancu između vas i partnera. Slobodne Device mogle bi da upoznaju osobu koja će ih osvojiti spontanošću.

Posao: Dobra organizacija pomoći će vam da rešite zaostale zadatke. Nakon toga osetićete veliko olakšanje.

Novac: Napravite pregled svojih troškova i razmislite gde biste mogli da uštedite.

Vaga

Ljubav: Prijatno iznenađenje moglo bi da obeleži vaš dan. Slobodne Vage mogle bi da upoznaju zanimljivu osobu preko prijatelja ili na društvenom okupljanju, dok će zauzetima prijati više zajedničkog vremena.

Posao: Saradnja sa kolegama mogla bi da donese jednostavnija i efikasnija rešenja.

Novac: Nemojte pristajati na finansijske dogovore koji vam ne odgovaraju samo da biste izbegli neslaganje.

Škorpija

Ljubav: Privlačnost i strast biće naglašene. Slobodne Škorpije mogle bi da privuku osobu koja ih intrigira, dok bi zauzeti mogli da unesu novu energiju u svoju vezu.

Posao: Oslonite se na intuiciju, ali važne odluke donosite tek nakon što proverite sve činjenice.

Novac: Budite oprezni sa rizičnim ulaganjima i ne dozvolite da vas obećanja o brzoj zaradi navedu na nepromišljene poteze.

Strelac

Ljubav: Želja za slobodom i zabavom mogla bi da utiče na vaš odnos sa partnerom. Pronađite ravnotežu između ličnih želja i zajedničkih planova. Slobodni Strelčevi mogli bi da upoznaju nekoga ko deli njihovu radoznalost.

Posao: Imaćete mnogo ideja, ali najbolje rezultate postići ćete ako se usredsredite na jedan zadatak.

Novac: Pre većih kupovina napravite plan i procenite šta vam je zaista potrebno.

Jarac

Ljubav: Razgovor o osećanjima mogao bi da produbi vezu i donese veću bliskost. Slobodni Jarčevi mogli bi da upoznaju zanimljivu osobu preko zajedničkih prijatelja.

Posao: Odgovornost i istrajnost pomoći će vam da napravite dobar plan za naredni period. Obratite pažnju na prilike koje ste ranije zanemarivali.

Novac: Razmišljajte dugoročno i pažljivo planirajte troškove. Strpljenje bi moglo da vam pomogne da izbegnete nepotrebne izdatke.

Vodolija

Ljubav: Neočekivana poruka ili zanimljiv susret mogli bi da vam poprave raspoloženje. Slobodne Vodolije trebalo bi da budu otvorene za neobična poznanstva, dok bi zauzetima prijalo više spontanosti u vezi.

Posao: Originalne ideje mogle bi da privuku pažnju. Predstavite ih jasno i potkrepite konkretnim argumentima.

Novac: Pre donošenja odluke razmotrite sve mogućnosti i nemojte žuriti sa zaključcima.

Ribe

Ljubav: Nežnost, pažnja i mali znaci ljubavi imaće veći značaj od velikih obećanja. Slobodne Ribe mogle bi da shvate da prema nekome iz svog okruženja osećaju više nego što su mislile.

Posao: Nova ideja za dodatnu zaradu ili buduću saradnju mogla bi da zasluži ozbiljnije razmatranje.

Novac: Pre finansijskih odluka sagledajte sve mogućnosti i izbegavajte impulsivne poteze.

Napomena: Horoskop je zabavnog karaktera i ne predstavlja pouzdano predviđanje budućih događaja.

Zajecaronline/Najžena/N. S.

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