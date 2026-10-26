Na naplatnoj stanici Dimitrovgrad obustavljen saobraćaj za teretna vozila

Na naplatnoj stanici Dimitrovgrad trenutno je na snazi obustava saobraćaja za teretna motorna vozila, uz povremena propuštanja, saopštilo je Društvo s ograničenom odgovornošću “Putevi Srbije” Beograd.

Istovremeno, zbog zadržavanja teretnih motornih vozila na graničnom prelazu Gradina, formirana je kolona teretnih motornih vozila u smeru ka graničnom prelazu Gradina.

Kako se navodi, javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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