AMSS upozorava vozače: Od 1. novembra obavezne zimske gume u zimskim uslovima

Vozači u Srbiji trebalo bi da iskoriste povoljne vremenske uslove i pripreme vozila za zimske uslove vožnje, uključujući zamenu letnjih guma zimskim.

Iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS) podsećaju da je od 1. novembra do 1. aprila upotreba zimskih pneumatika obavezna kada na kolovozu ima snega, leda ili poledice.

Jovica Mitić iz AMSS-a za Tanjug je istakao da je potrebno da imamo sva četiri zimska pneumatika na našem automobilu. Ne samo na pogonskim točkovima, nego sva četiri zimska pneumatika ukoliko se na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica.

On je dodao da je, pored standardne obavezne opreme, koja obuhvata rezervni točak, sajlu za vuču, reflektujući prsluk, sigurnosni trougao i komplet prve pomoći, potrebno obezbediti i lance za sneg ili druge uređaje za povećanje trakcije.

Takođe je naglasio da dubina šare na zimskim pneumaticima mora biti najmanje četiri milimetra.

Mitić je upozorio da i bez snežnih padavina niske temperature mogu dovesti do stvaranja poledice i klizavih kolovoza.

“Temperature niže od sedam stepeni dovode do stvaranja poledice i klizavih kolovoza. Preporuka je vozačima da koriste zimske pneumatike i kada nema snega, s obzirom na to da će temperature biti niže”, naveo je Mitić.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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