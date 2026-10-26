Besplatni ultrazvučni pregledi dojki u Zaječaru i Zvezdanu

Udruženje „Glas hrabrih” iz Zaječara organizovalo je akciju besplatnih ultrazvučnih pregleda dojki u Zavodu za javno zdravlje „Timok”.

Akcija je usmerena na unapređenje prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke.

Jelena Miltenović iz Udruženja „Glas hrabrih„ iz Zaječara kaže da u saradnji sa udruženjem „Žena uz ženu“ već četiri godine sprovodi misiju očuvanja zdravlja kod žena. Prema njenim rečima, pregledi su namenjeni ženama od 15 do 50 godina, a odziv je veliki.

Doktorka Bojana Stojanović, iz Zavoda za javno zdravlje “Timok“ Zaječar podsetila je da rak dojke u početnim fazama najčešće ne izaziva bol ili bilo kakve vidljive simptome. Upravo zbog toga je, kako ističe, bitno da se promene otkriju na vreme. Jer je u tom slučaju lečenje jednostavnije, efikasnije, a procenat preživljavanja visok.

Kako organizatori ističu, drugog dana akcije, u utorak, 27. oktobra, pregledi će biti organizovani u Zvezdanu, u sali Crkve Svetog Ilije.

Udruženje radi na projektu koji bi u narednom periodu trebalo da omogući organizovanje pregleda tokom većeg broja dana, kao i uključivanje većeg broja žena.

Zajecaronline/N. S.

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