SVI DETALJI GLAMUROZNOG VENČANJA SELENE GOMEZ! (FOTO)

SVI DETALJI GLAMUROZNOG VENČANJA SELENE GOMEZ!

Tridesetrogodišnja Selena Gomez i njen verenik Beni Blankou sinoć su započeli svoje svadbeno slavlje raskošnom večerom u Santa Barbari, u intimnoj i glamuroznoj atmosferi. Događaj je održan u luksuznoj vili u podnožju planina Santa Injez, s pogledom na okean, a čitava večera bila je organizovana uz stroge mere obezbeđenja.

Gosti su do luksuzne vile dovezeni Mercedesovim autobusima i kombijima, koji su ih pokupili ispred hotela u kojima su bili smešteni. Sve do samog dolaska, nisu znali tačnu lokaciju večere, niti mesta održavanja same svadbe, jer par želi da zadrži maksimalan nivo privatnosti. Samo za mere bezbednosti i diskreciju, navodno je potrošeno preko 300.000 dolara.

Selena je zablistala u elegantnoj beloj haljini na jedno rame, jednostavnog kroja, dok je kosu imala podignutu, a ceo stajling upotpunila je decentnim nakitom. Beni se odlučio za klasično crno odelo i belu košulju bez kravate.

