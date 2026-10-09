Svetski dan mentalnog zdravlja: Preventivni pregledi 10. oktobra u Jelašnici, Koprivnici i Velikoj Jasikovi

Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar i Zdravstveni centar Zaječar organizuju akciju preventivnih pregleda u tri zaječarska sela.

Akcija će biti sprovedena u subotu, 10. oktobra, prema sledećem rasporedu: u Jelašnici od 8 do 9 časova, u Koprivnici od 09 i 15 do 10 i 30 časova, dok će u Velikoj Jasikovi pregledi biti organizovani od 11 do 14 časova.

U okviru akcije meštani će moći da: izmere krvni pritisak, da provere nivo šećera u krvi, urade EKG pregled srca. Moći će, takođe, da obave preventivne preglede u skladu sa organizacijom akcije i procenom zdravstvenog stanja. Ujedno će moći da dobiju i savete zdravstvenih radnika o faktorima rizika za nastanak najčešćih hroničnih nezaraznih bolesti, kao i o značaju njihovog blagovremenog otkrivanja i prevencije. Deliće se i zdravstveno-promotivni materijal sa važnim informacijama o očuvanju i unapređenju zdravlja.

Organizatori pozivaju meštane Jelašnice, Koprivnice i Velike Jasikove da iskoriste mogućnost preventivnih pregleda i savetovanja.

Zajecaronline/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!