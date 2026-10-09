Svetski dan mentalnog zdravlja: Preventivni pregledi 10. oktobra u Jelašnici, Koprivnici i Velikoj Jasikovi
Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar i Zdravstveni centar Zaječar organizuju akciju preventivnih pregleda u tri zaječarska sela.
Akcija će biti sprovedena u subotu, 10. oktobra, prema sledećem rasporedu: u Jelašnici od 8 do 9 časova, u Koprivnici od 09 i 15 do 10 i 30 časova, dok će u Velikoj Jasikovi pregledi biti organizovani od 11 do 14 časova.
U okviru akcije meštani će moći da: izmere krvni pritisak, da provere nivo šećera u krvi, urade EKG pregled srca. Moći će, takođe, da obave preventivne preglede u skladu sa organizacijom akcije i procenom zdravstvenog stanja. Ujedno će moći da dobiju i savete zdravstvenih radnika o faktorima rizika za nastanak najčešćih hroničnih nezaraznih bolesti, kao i o značaju njihovog blagovremenog otkrivanja i prevencije. Deliće se i zdravstveno-promotivni materijal sa važnim informacijama o očuvanju i unapređenju zdravlja.
Organizatori pozivaju meštane Jelašnice, Koprivnice i Velike Jasikove da iskoriste mogućnost preventivnih pregleda i savetovanja.
Zajecaronline/N.S.
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